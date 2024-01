Autonomia differenziata Uil | Bombardieri | “Prima eliminiamo le diseguaglianze”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il Segretario Generale della Uil, Pierpaolo, interviene in merito al tema dell’e aggiunge: “Finanziare la legge sulla non autosufficienza per assicurare l’assistenza a casa” “dovremmo eliminare lesu alcuni servizi garantiti dalla Costituzione e poi possiamo parlare di. Abbiamo, invece, la sensazione che ci sia un approccio molto ideologico al tema, con una politica che fa scelte mirate alle prossime scadenze elettorali”. Così, oggi, il Segretario generale della Uil, PierPaolo, è intervenuto a margine di un’iniziativa organizzata dalla Uil Veneto, sulla questione dell’. “Noi – ha ribadito il leader ...

Tempo di lettura: 2 minuti Benevento, come tanti Comuni del Sud, è sceso in piazza per manifestare dissenso totale rispetto al disegno di legge ... (anteprima24)

...d'Italia punta a ottenere che i fondi per coprire gli eventuali maggiori oneri legati all'attuazione dei Lep siano aumentati anche per le Regioni che non hanno chiesto l'Dopo ...E' appena stata calendarizzata in Senato la discussione del famigerato disegno di legge Calderoli contenente 'Disposizioni per l'attuazione dell'delle regioni a statuto ordinario'. Il rischio che si corre è quello di un aumento ulteriore dei divari territoriali tra Nord e Sud . Si tratta, quindi, di una prospettiva che ...Il gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Piacenza nelle scorse ore ha organizzato un sit in contro l’autonomia differenziata delle regioni italiane. Il presidio si è svolto sotto la sede della ...con cui nei mesi scorsi ha raccolto oltre 50mila firme a sostegno della legge di iniziativa popolare contro l’autonomia differenziata. Professore, secondo Sabino Cassese, che presiede il Comitato per ...