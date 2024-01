Autonomia | Camusso Pd | ' Il ddl Calderoli sarà un ricordo tragico per l' Italia'

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La Senatrice del Pd Susanna, durante il suo intervento in Aula, ha attaccato il governo Meloni sulla questione dell'Differenziata, contro la quale i democratici ieri erano in piazza ...

La Senatrice del Pd Susanna, durante il suo intervento in Aula, ha attaccato il governo Meloni sulla questione dell'Differenziata, contro la quale i democratici ieri erano in piazza insieme ai comitati contrari ...L'ex segretario generale della Cgil, Susanna, oggi esponente del Pd, ha replicato così a ... fissare un tetto alle bollette; fare investimenti e un piano per l'energetica fondato ...Le istituzioni s’infiacchiscono quando ricevono un’offesa senza alcuna reazione. La mancata sostituzione d’un giudice costituzionale non è che l’ultimo ...Invece di difendere le risorse destinate al mezzogiorno, chiedere un maggiore investimento per accorciare le distanze tra Nord e Sud, respingere provvedimenti criminali come l’autonomia differenziata, ...