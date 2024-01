Autonomia avanti con il premierato Opposizioni in piazza | sfasciano l’Italia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In aula al Senato il disegno di legge Calderoli. Approvato emendamento sui Lep. Il ministro: «Il trenino delle riforme va». In commissione l’elezione diretta del premier. Pd, M5S e Sinistra: «Becero baratto tra Meloni e leghisti. Noi pronti al referendum»

... e conoscere meglio le battaglie che sta portando. Quello che segue è la sintesi della lunga ... Che non è avvenuta inperché, nonostante le competenze che caratterizzano i nostri ...Ma l'è la secessione dei ricchi, la fine dell'Italia, altro che la patria come elemento ... Che dobbiamo portarecon contenuti chiari e cultura unitaria. Lei oggi è presidente della ...In aula al Senato il disegno di legge Calderoli. Approvato emendamento sui Lep. Il ministro: «Il trenino delle riforme va». In commissione l’elezione diretta del premier. Pd, M5S e Sinistra: «Becero b ...Riforme (Politica) Fdi accusa i dem: «La riforma del Titolo V l’avete voluta voi». Decaro: «Mai più sbagli». Trenta piazze, ma la gente è poca. Schlein e Conte al sit-in al Pantheon. Boccia: «Anche l’ ...