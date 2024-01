Auto giù nel fiume | un morto e due feriti

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sono ancora in corso i rilievi del terribile incidente stradale che si verificato intorno alle 00.30 della notte appena trascorsa. La squadra del distaccamento di Lentini è intervenuta per un incidentenomo sulla SP 16 da Lentini a Scordia. Coinvolta unavettura che è uscita fuori strada cadendo dal ponte .Il bilancio è di une duetrasportati negli ospedali di Lentini e Militello. Sul posto anche i carabinieri di Francofonte, Lentini ed Augusta che stanno procedendo con i rilievi di rito per ricostruire al dinamica dell’incidente. La vittima è un 43enne di Militello, Giuseppe Maggiore, che a bordo della sua Fiat Punto stava per rientrare a casa da Siracusa. L’uomo che viaggiava in compagnia del figlio e del nipote, per cause al vaglio dei carabinieri di Lentini guidati dal luogotenente Silvio ...