Australian Open | Tsitsipas soffre e rischia | ma supera l’insidia Thompson

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Prosegue il cammino di Stefanosagli2024. Il greco, finalista della passata edizione, sapeva di trovarsi di fronte ad una pericolosa insidia nel secondo turno, affrontando l’o Jordan. Alla fine il numero sette del mondo si è imposto in quattro set con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 7-6 dopo tre ore e quaranta minuti di gioco.ha servito dodici ace, ma ha tenuto appena il 50% di prime in campo, perdendo totalmente questo colpo nel finale di quinto set. Sono quarantuno i vincenti del greco contro i 23 dell’o, che, invece, ha commesso un errore non forzato in meno dell’avversario (31 contro 30). Inizio di match complicatissimo per, che si trova ad affrontare immediatamente tre palle ...

Ora, al terzo turno degli, lo attende il beniamino di casa Alex De Minaur (ha già eliminato l'altro azzurro Matteo Arnaldi). Cobolli descrive le proprie emozioni al termine del match ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Incredibile dietrofront di Novak Djokovic : l'asso serbo, protagonista agli, ha rifiutato l'opportunità di sponsorizzare un videogioco perché " non era un buon uso del suo tempo ". Il 36enne di Belgrado, che punta a vincere il suo 25° titolo in carriera in un ...Australian Open, quando giocano Sonego e Zeppieri e dove vederli in tv e in streaming. – Prosegue senza sosta il programma degli Australian Open, con diversi italiani in campo. Nella notte tra martedì ...Pubblicato il programma degli Australian Open di giovedì 18 gennaio. Era un programma molto atteso per vedere dove sarebbe stata collocata principalmente la partita di Lorenzo Sonego che affronta il ...