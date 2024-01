Australian Open | Tsitsipas | “Qualcuno deve battere Djokovic e non sono io Se devo essere io | troveremo un modo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Stefanosha battuto Jordan Thompson dopo una partita difficile e accede al terzo turno degli. Il greco, che qui era arrivato in finale nel 2023, analizza il match: “C’è stato un momento in cui le cose non andavano a mio favore. C’è stato un leggero cambiamento nel ritmo, soprattutto dopo la pausa in cui ero al servizio. In realtà questo non mi capita molto spesso, non ho avuto molti momenti nella mia carriera in cui nonriuscito a chiudere la partita, soprattutto quando ero al servizio. Per me la sfida era non crollare. Penso che sarebbe facileil ragazzo che diventa vittima, ma ho rifiutato perché so che nel profondomolto meglio di così e che posso gestire situazioni difficili grazie del mio passato e delle cose che ho vissuto”.Il prossimo ...