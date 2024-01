Australian Open | tabellone maschile | notizie e pronostici giovedì 18 gennaio

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), due italiani a caccia dell’impresa. Per Sonego c’è Alcaraz mentre Zeppieri affronterà il britannico Norrie. Nella parte bassa delsono due i tennisti italiani che nella notte andranno a caccia dell’impresa. Il primo è Giulio Zeppieri: il romano, classe 2001, due giorni fa ha conquistato la sua seconda vittoria in un torneo del Grande Slam, battendo in quattro set l’esperto Lajovic. Non male per uno che per approdare nelprincipale ha dovuto superare tre turni di qualificazione. Alcaraz – IlVeggente.it (Ansa)La sua combinazione servizio-dritto ha fatto male al serbo ma dovrebbe impensierire anche Cameron Norrie, numero 22 al mondo ed ex top ten, suo prossimo avversario nel secondo turno. L’azzurro non è certamente favorito ma neppure spacciato: il britannico, tuttavia, non è quello ...