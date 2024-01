Australian Open | Sinner non si ferma Avanti anche Cobolli | out Arnaldi

Leggi su notizie

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Jannikapproda al terzo turno degli. Con luila sorpresa. Si, invece, Matteo. Dopo un esordio non perfetto,si mette in azione schiacciasassi nel secondo turno e supera con facilità l’olandese de Jong. Un triplo 6-2 che concome l’azzurro sia in condizione. Ora per lui c’è l’ostacolo argentino Baez, forse l’ultimo più semplice considerando che dagli ottavi sul cammino ci saranno avversari top 20.approda al terzo turno degli– Notizie.com – © LapresseChi non vuole smettere si sognare è. Il romano in questo terzo turno ha la meglio su Kotov in quattro ...