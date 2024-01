Australian Open | prosegue la favola di Flavio Cobolli! Battuto Kotov con un gran tennis!

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)l’avventura a Melbourne diCobolli (n.100 del ranking). Il classe 2002 del Bel Paese, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto il russo Pavel(n.65 ATP) nel secondo turno degli2024 con il punteggio di 7-5 6-3 5-7 6-2 in 3 ore e 16 minuti di partita. Una prova dide consistenza quella del 21enne nostrano, desideroso di dimostrare ancor di più le proprie qualità. Nel terzo turno ci sarà ad attenderlo il n.10 del mondo, Alex de Minaur, che ha travolto Matteo Arnaldi. Nel primo set è il 21enne tricolore a rompere l’equilibrio. Con alcune ottime accelerazione, la prima chance “break” è quella buona per andare avanti di un break nel quarto gioco. Il servizio tradisce il romano nel settimo game, con qualche seconda di servizio di troppo di cui ...

Glisono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomandoMELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo il s , Jannik Sinner supera in tre set anche l'altro olandese Jesper De Jong e vola al terzo turno dell', primo Slam della stagione. Tutto facile per il 22enne di San Candido che piega l'avversario con un triplo 6 - 2 in un'ora e 43 minuti di gioco. "Ho battuto un giocatore giovane e ...Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) - Termina al secondo turno la corsa di Matteo Arnaldi all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di ...L'azzurro si confessa dopo la vittoria al secondo turno dell'Australian Open ...