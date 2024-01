Australian Open | Martina Trevisan | “Vittoria che cercavo | l’esperienza di Siviglia è stata cruciale”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)ha centrato ieri la primastagionale: dopo due k.o. al debutto nei rispettivi tornei, la fiorentina è riuscita a vincere in rimonta un match tutt’altro che semplice contro la messicana Renata Zarazua e affronterà al secondo turno la francese Oceane Dodin, un’avversaria alla sua portata per cercare di approdare al terzo turno. Queste le parole in conferenza stampa dell’azzurra dopo questo successo: “Sono molto contenta per questaperché è stato un match complesso anche per il caldo e non ho giocato alla grande. E’veramente una partita dura, però aspettavo unanonostante l’anno sia cominciato da poco. Probabilmente mi sono messa troppa pressione nelle prime due partite dell’anno e non sono riuscita a giocare il mio miglior tennis ...

