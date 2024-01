Australian Open | Lorenzo Musetti si scioglie alla distanza e cede a Van Assche in 5 set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Si chiude mestamente l’avventura diin questi2024. Il carrarino (n.25 del mondo) è stato sconfitto nel secondo turno dal francese Luca Van(n.79 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-7 (5) 6-3 6-0 in 3 ore e 49 minuti di partita. Una prestazione negativa, soprattutto per il modo in cui il toscano si è fatto rimontare dal suo avversario, non mettendo in pratica nessuno dei propositi di cui tanto si è parlatovigilia. Un vero peccato perdere in questo modo, in riferimento anche al turpiloquio dell’ultima frazione che sta a rappresentare le criticità del ragazzo in questo momento. Il transalpino, quindi, approda al terzo turno e affronterà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Jordan Thompson. Nel primo set è il francese a ...