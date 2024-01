Australian Open | inizio rimandato a Melbourne per Cobolli e Musetti | ecco quando si inizia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) AGGIORNAMENTO ORE 2.30 – Non si inizierà prima delle 3.30 sui campi esterni: cielo completamente nuvoloso e pioggia che continua a scendere suPark. AGGIORNAMENTO ORE 1.40 – L’organizzazione comunica che i match all’aperto non inizieranno prima delle 2.30 ora italiana, le 12.30 ora locale. Alle 2.00 inizieranno regolarmente Jabeur-Andreeva sulla Rod Laver Arena e Sinner-de Jong sulla Margaret Court Arena. La quarta giornata non comincia sotto i migliori auspici aPark: la pioggia sta dominando la scena questodi mercoledì 17 gennaio agliper la prima volta in questa edizione 2024. Ricordiamo che l’impianto è dotato di tre campi coperti: Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain Arena. Dalle 1.00 ora italianacosì solamente il ...

Interviste Tennis Ons Jabeur ha iniziato con il piede giusto il suo cammino agli. La tunisina non aveva ancora disputato un match, prima della convincente vittoria contro Yulia Starodubtseva , in questo inizio stagione. Un secco 6 - 3 6 - 1 che le dà ...Berrettini, galeotta fu la vacanza in Marocco: ecco cosa sta succedendo all'indomani del suo ritiro dagli. Un atleta che aspira a grandi risultati non ha il diritto, secondo gran parte dell'opinione pubblica, di avere una vita privata. Di divertirsi, di concedersi del tempo libero. Di ...Martina Trevisan ha centrato ieri la prima vittoria stagionale: dopo due k.o. al debutto nei rispettivi tornei, la fiorentina è riuscita a vincere in rimonta un match tutt'altro che semplice contro la ...Quattro tennisti scendono in campo nella notte italiana, all'inizio della quarta giornata dell'Australian Open 2024, in cui giocheranno gli incontro di secondo turno della parte alta del tabellone di ...