Australian Open | Flavio Cobolli | “Ora mi sento bene sul cemento | ma devo ancora migliorare molto il servizio”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)non vuole fermarsi e prosegue il suo splendido cammino a Melbourne, battendo in quattro set il russo Pavel Kotov e accedendo al terzo turno degli2024. Per il ventunenne romano si tratta del miglior risultato in carriera a livello di tabellone principale di uno Slam, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni. L’azzurro si è imposto per 7-5 6-3 5-7 6-2, dando continuità alla splendida vittoria del primo turno per 7-5 al quinto set contro il n.18 ATP Nicolas Jarry. “Essendo la prima volta che mi trovo in questa situazione, al secondo turno in uno Slam dopo aver giocato una partita di quattro ore due giorni fa, erostanco e le energie mentali e nervose stavano venendo a mancare. Ho avuto un calo, è una cosa normale, però sapevo che la partita era ...