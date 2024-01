Australian Open | com’è andata la “notte degli italiani” | Sinner ammalia | Cobolli stupisce Musetti | serve una scossa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Due vittorie contro due sconfitte. Jannike Flaviocontinuano la loro corsa in questiaccedendo al terzo turno, mentre si fermano i cammini di Matteo Arnaldi e Lorenzo. È un bilancio agrodolce per il tennis italiano in questo secondo turno, al termine di una nottata che si era aperta con la speranza di portare quattroal terzo turno del Majoro. Un obiettivo che può essere ancora raggiunto. Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri infatti saranno impegnati giovedì 18 gennaio in due sfide però molto toste, rispettivamente contro Carlos Alcaraz e Cameron Norrie. A guidare la squadra azzurra ovviamente è Jannik, sceso in campo per primo a causa della pioggia caduta nel primo pomeriggio ...