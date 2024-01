Australian Open | Cobolli al terzo turno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Impresa di Flavioche approda aldell’2024. Il fiorentino, numero 100 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, al secondosconfigge il russo Pavel Kotov per 7-5, 6-3, 5-7, 6-2 in 3h15’. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Si chiude mestamente l’avventura di Lorenzo Musetti in questi Australian Open 2024. Il carrarino (n.25 del mondo) è stato sconfitto nel secondo ... (oasport)

Sinner adesso sfida Sebastian Baez al terzo turno degli Australian Open . L'asticella si alza per Jannik, che ha sconfitto senza troppi problemi gli ... (247.libero)

dopo il primo francese, il secondo è stato indigesto per Lorenzo Musetti : dopo aver battuto Benjamin Bonzi all’esordio, l’azzurro è stato eliminato ... (oasport)

, Melbourne Rod Laver Arena, 2° turno Djokovic (SRB) Popyrin (AUS) Tabellone...Lo ha rivelato Jannik nell'intervista a caldo in campo dopo la vittoria piuttosto facile con l'olandese Jesper De Jong al secondo turno degli. Ora ha un giorno libero prima di ...Mirra Andreeva, 16 anni, nel match del secondo turno dell'Australian Open ha lasciato appena due game alla numero 6 del mondo, la tunisina Ons Jabeur, eliminata 6-0, 6-2. La giovane russa (n.47 del ra ...Melbourne, 17 gen. - (Adnkronos) - Coco Gauff avanza al terzo turno dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. La ...