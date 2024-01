Australian Open 2024 | Sinner e Cobolli volano al terzo turno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Melbourne – Prosegue l’e continua il cammino degli Azzurri in competizione. Jannikha vinto con il 23enne nederlandese Jesper de Jong (n.161) con il risultato di 6-2 6-2 6-2 e dovrà affrontare l’argentino Sebastian Baez (n.29) nella giornata di sabato (). L’Italia è presente, nel Torneo Maschile, anche con Flavio. Quest’ultimo ha sconfitto in quattro set il russo Pavel Kotov (7-5, 6-3, 5-7, 6-2) ed è volato al. Giocherà con l’o Alex De Minaur, n.10 del ranking, che ha sconfitto (6-3, 6-0, 6-3) Matteo Arnaldi. Adriano Panatta: “Per l’Italia bilancio positivo.tra i favoriti” – Ansa “Gli italiani agli? ...

Mlebourne, 17 gen. - (Adnkronos) - La campionessa in carica Aryna Sabalenka si qualifica per il terzo turno dell' Australian Open , prima prova ... (liberoquotidiano)

Mlebourne, 17 gen. – (Adnkronos) – La campionessa in carica Aryna Sabalenka si qualifica per il terzo turno dell’ Australian Open , prima prova ... (calcioweb.eu)

Il video con gli Highlights di Musetti-Van Assche , match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024 . Brutta sconfitta per il tennista ... (sportface)

Flavio Cobolli è la bella storia italiana di questo inizio di Australian Open , in cui ha raggiunto il terzo turno partendo dalle ... (sportface)

La favola di Cobolli aglicontinua. Il tennista romano vince anche al secondo turno in quattro set (7 - 5, 6 - 3, 5 - 7, 6 - 2) contro il russo Pavel Kotov , numero 65 nel ranking , e accede per la prima volta ...Jannik Sinner nell'intervista con cui si è qualificato al terzo turno degli2024 , il primo Slam dell'anno, ha analizzato il suo momento e lo stato di forma: "Il bilancio oggi è complessivamente molto positivo, sentivo molto bene la palla, fin dal ...La storia di Sumit Nagal, tennista indiano semi sconosciuto a livello planetario che vive la sua favola sportiva ...Melbourne – Prosegue l’Australian Open e continua il cammino degli Azzurri in competizione. Jannik Sinner ha vinto con il 23enne nederlandese Jesper de Jong (n.161) con il risultato di 6-2 6-2 6-2 e ...