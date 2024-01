Australian Open 2024 | Sinner dopo il secondo turno | “Bilancio positivo | oggi sentivo bene la palla”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Altro successo senza particolari patemi per Jannik, che domina De Jong con un triplice 6-2 e vola al terzodegli. “Ilè complessivamente molto– spiega l’azzurro nel corso della conferenza stampa -,moltola, fin dal riscaldamento di questa mattina mi. Forse qualcosa l’avrei potuta far meglio ma in una partita 3 su 5 possono esserci dei piccoli cali, quelli disono stati cali minuscoli.il rovesco ha funzionato molto. Anche sul servizio sono stato solido e bravo anche nel leggere il suo servizio, cosa non semplice”. “Il punteggio fa ...

Jannik Sinner batte il nederlandese Jesper de Jong per 3 set a 0 e si aggiudica il passaggio al terzo turno. Jannik Sinner al terzo turno del tabellone del singolare maschile dell'Australian Open 2024, il primo torneo stagionale dello Slam. Nel match valido per il secondo turno, oggi 17 gennaio 2024, il numero 4 del mondo batte agevolmente l'olandese Jesper de Jong per 6 - 2, 6 - 2, 6 - 2.