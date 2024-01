Australian Open 2024 | Musetti | “Sono stato bravo a perdere… Mi prendo le mie responsabilità”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “E’ stata una partita dura sin dall’inizio, lui ha giocato molto bene. Io nonpartito col piede giusto, poi ho trovato il mio tennis. Il break del quarto set ha spezzato un po’ tutto, poi un po’ di sfortuna e la partita è girata a suo favore su una striscia di bravura-coraggio-fortuna da parte sua. Purtroppo mi è scivolato un po’ di mano il match”. Lo ha detto un deluso Lorenzodopo l’eliminazione al secondo turno degliper mano del francese Luca Van Assche: “Quando si perde bisogna sempre direall’avversario, gioca un tennis fastidioso, ha sbagliato molto poco, era difficile attaccarlo. Io ho qualche rimorso di come è andata e di come è girata alla fine, mile mie...

La sfida di secondo turno tra Ugo Humbert e Zhizhen Zhang si giocherà come terzo incontro, dopo due doppi, sul campo numero 8 e non prima delle 3:30 ... (infobetting)

Primo set: Popyrin troppo falloso, Djokovic procede senza intoppi Mentre calano le ombre su Melbourne Park, il dieci volte vincitore dell'Novak Djokovic si appresta ad affrontare, da ...Jannik Sinner rimane in corsa per vincere il suo primo Grande Slam avanzando al terzo turno degliin due set , dopo aver sconfitto l'olandese Jesper de Jong in trasferta. Il 22enne ...Il giocatore toscano dopo la sconfitta al secondo turno: "Peccato non aver sfruttato la chance nel quarto" ...Ha avuto bisogno di quattro set Novak Djokovic, per battere la resistenza dell'australiano Alexei Popyrin, nel secondo turno dell'Australian Open. Risultato dell'incontro 6-3, 4-6… Leggi ...