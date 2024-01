Australian Open 2024 | day 5 | per Sonego c’è Alcaraz | compito arduo per Zeppieri Chances per le azzurre

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) C’è ancora tanta Italia anche in una quinta giornata diche andrà ad allineare i due tabelloni di singolare al terzo turno e che fornisce sempre vari spunti di interesse nonostante il torneo sia ancora nella sua fase embrionale. I riflettori in questo giovedìo saranno in particolare puntati su Lorenzo, che avrà l’occasione di scendere in campo sulla Rod Laver Arena contro Carlos. Un impegno a dir poco improbo contro la seconda testa di serie del draw, ma il piemontese il suo torneo in un certo qual senso l’ha già vinto ottenendo una bella vittoria ai danni di Dan Evans e ora potrà giocare a braccio sciolto in un match in cui non ha alcunché da perdere. E in queste circostanze – anche in passato – abbiamo visto come l’allievo di Gipo Arbino tenda a dare il ...