Australian Open 2024 | day 4 | bene Sinner | benissimo Cobolli Delusione Musetti | Djokovic bravo e fortunato

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Day 4 agrodolce per il tennis italiano a Melbourne, dove si è disputata la prima metà degli incontri di secondo turno. La certezza è rappresentata dal solito Jannik, che mentre i diretti concorrenti per il titolo continuano a faticare o perdere set, lui avanza spedito. Dopo il successo all’esordio contro van de Zandschulp, è arrivata un’altra vittoria ai danni di un olandese, il qualificato de Jong. Tutto facile per Jannik, capace di imporsi con un triplo 6-2. Match mai in discussione tanto che non se n’è quasi parlato: ci si è invece concentrati sul gesto di sportività del classe 2001, che ha invitato l’avversario a servire nuovamente la prima quando è squillato un telefono a disturbarlo, ma anche sulle dichiarazioni a fine match.ha infatti scherzato dicendo che il suo sogno sarebbe quello di avere il fisico di Mitch di Baywatch e gli ...