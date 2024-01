Atteggiamento da bulli Rissa in discoteca | si mette male | cosa rischiano in tribunale i due giocatori dell' Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Una lite ina Milano, all'Hollywood, che avrebbe visto coinvolti due calciatori: Marko Arnautovic e un suo compagno nerazzurro di cui però non si conosce l'identità. I fatti, secondo il racconto de Il Gazzettino, sarebbero avvenuti il 6 gennaio scorso. Alla festa, inoltre, erano presenti anche calciatori appartenenti alle squadre die Verona, che proprio quel giorno avevano giocato a San Siro il match'ora di pranzo, finito tra le polemiche per il contestato gol di Davide Frattesi non rivisto dal Var. Secondo il racconto del Gazzettino, un giovane friulano è stato aggredito verbalmente e accusato di aver immortalato la serata senza il consenso dei calciatori. Sarebbe stato avvicinato da Arnautovic e da un compagno di squadra (di cui non si conosce l'identità) che gli ...