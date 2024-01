Attacchi Houthi nel Mar Rosso minaccia per economia mondiale | ecco cosa si rischia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Glideglidello Yemen alle portacontainer e alle petroliere che transitano attraverso il Mariniziano a rimodellare i flussi di navigazione a livello globale. E questo succede proprio quando le catene di approvvigionamento a livello globale stavano finalmente tornando alla normalità. I continuideglisostenuti dall’Iran fanno crescere i costi del trasporto a livello globale e costringono le compagnie marittime e i loro clienti a scegliere rotte alternative più lunghe dall’Asia all’Europa e agli Stati Uniti. L’aumento dei costi di spedizione, rileva il ‘Washington Post’, probabilmente si rifletterà in un aumento dei prezzi, soprattutto in Europa più che negli Stati Uniti. Secondo Moody’s, quasi un quinto delle merci statunitensi arriva nei porti ...

Tiene banco anche la riduzione del traffico mercantile nel canale di Suez, con glideglinel Mar Rosso. "Stiamo lavorando affinchè possa esserci una missione militare europea, con l'...Tiene banco anche la riduzione del traffico mercantile nel canale di Suez, con glideglinel Mar Rosso. "Stiamo lavorando affinché possa esserci una missione militare europea, con l'...Parla il generale Giorgio Battisti: 'E' la guerra per procura della guerra per procura, alla Russia giova più di tutti questa esplosione in tutto il Medio Oriente' ...La carenza di container e la riduzione della capacità delle navi è una diretta conseguenza dei tempi di viaggio prolungati a causa delle restrizioni nel Mar Rosso e nel Canale di Suez, causate dagli a ...