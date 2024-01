Atrani | caduta massi da costone monte Civita | chiusa strada per Ravello

Tra queste, il consolidamento proprio dei due costoni rocciosi entro cui si snoda il borgo; per l'intervento, vitale per proteggere l'abitato didagli effetti delle frane, vennero stanziati ...Tra queste, il consolidamento proprio dei due costoni rocciosi entro cui si snoda il borgo; per l'intervento, vitale per proteggere l'abitato didagli effetti delle frane, vennero stanziati ...Piovono pietre dal costone roccioso del monte Civita, che sovrasta il lato ovest di Atrani. Nel pomeriggio di ieri alcuni residenti nella zona alta di Atrani ...