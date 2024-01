Atalanta | pausa tra campo e mercato | ricaricare le pile e allineare il gruppo verso il tour de force

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Doppia trasferta a San Siro il 25 contro il Milan e il 28 contro l’Inter, Bologna in casa il 3 marzo, ottavi di Europa League il 7 e il 14, con in mezzo la trasferta suldella Juventus e il weekend successivo la Fiorentina in casa, prima delladelle nazionali al rientro dalla quale ci saranno Napoli al Maradona e l’andata della semifinale di Coppa Italia tre gioni dopo. Sarà questo lo scenario da urlo, anzi, “infernale”, che l’si troverà davanti a fine febbraio e a marzo, in quello che sarà senza ombra di dubbio il momento decisivo per definire le ambizioni nerazzurre in campionato. Una serie di scontri diretti da brivido, anticipati da un periodo ben più tranquillo, come si prospetta essere, almeno sulla carta il prossimo mese, con quattro partite nei weekend, nessun impegno infrasettimanale e tre match casalinghi ...