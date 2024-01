Atalanta | l'esito dell'operazione di De Roon

Continua l'emergenza difesa per l' Atalanta di mister Gasperini, che a Udine ha dovuto adattare de Roon in retroguardia per il forfait... (calciomercato)

... "per allargare la competenza dell'attuale missionedallo stretto di Hormuz fino al canale ...tempi molto rapidi" - ha fatto l'esempio dell'aggressione militare russa all'Ucraina sul cui...... Juventus, Lazio in Coppa Italia e Milan, uno solo con l'e in mezzo l'ennesimo cartellino ... Il timore è quello di un ridimensionamento di obiettivi e undi una stagione che potrebbe ...Il prestito secco appare la soluzione più logica, anche per l’Atalanta che ha speso 10 milioni in estate e potrebbe così osservare la crescita del giocatore in prospettiva.Finisce 5-0 al Gewiss Stadium la sfida tra Atalanta e Frosinone, match valido per la 20esima giornata di Serie A ...