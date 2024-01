Astrologia | pregi e difetti del Capricorno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)- Ilha una disciplina e perseveranza notevoli, caratteristiche che lo rendono un lavoratore irrefrenabile e una guida affidabile per coloro che lo circondano. L'approccio metodico e ...

pregi - Lo Scorpione è sicuramente noto per l'intensità e la passione con cui vive ogni attimo della vita. Vive ogni emozione in modo eccessivo e, se ... (247.libero)

pregi - Il Sagittario è un segno con una passione travolgente per l'avventura e una sete insaziabile di conoscenza. È animato da un'energia ... (247.libero)

- Il Capricorno ha una disciplina e perseveranza notevoli, caratteristiche che lo rendono un ... Leggi Anche, Capricorno: identikit del Segno DIFETTI - Il Capricorno, in alcuni casi, ...Vive e lavora a Milano, dove svolge attività divulgativa e didattica sui temi dell'psicologica e previsionale. È Cancro con ascendente Capricorno, segni di cui ha preso i peggiorie ...Un Segno Zodiacale determinato e perseverante al limite della testardaggine, ma punto di riferimento affidabile e sicuro nei momenti difficili.I Gemelli, il terzo segno zodiacale dell’astrologia, sono noti per la loro personalità affascinante ... Tuttavia, come tutti gli altri segni zodiacali, i Gemelli hanno i loro pregi e i loro difetti.