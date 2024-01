Assegno inclusione 2024 | sospensione dopo pochi mesi? A cosa stare attenti

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 17 gennaio 2024): si avvicina il primo pagamento del sostegno che sostituisce il Reddito di Cittadinanza, insieme al Supporto Formazione Lavoro. È importante rispettare alcune regole, che non erano previste per vedersi erogare l’RdC, per non incorrere nelladel beneficio nel giro di. Uno sguardo alle informazioni più importanti da tenere a mente su questo versante. Elezioni: Europee, Regionali, Amministrative. Le date: prime erogazioni al via: primi pagamenti in arrivo per il sostegno economico che, insieme al Supporto Formazione Lavoro, sostituisce il Reddito di ...