Assegno di Inclusione | Calderone finalmente lo ammette | a gennaio si dimezzerà il numero di famiglie aiutate dallo Stato

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dopo settimane di cifre a caso, arriva la conferma della ministra del Lavoro Marina: asiildipovere. Lo ha detto proprio ieri in un’intervista alla Stampa: “Entro il 26pagheremo l’dia circa 450mila”. Dato che, a novembre, i nuclei con Reddito di cittadinanza erano 823mila, nel passaggio all’Adi – misura approvata dal governo Meloni – la nuova platea di beneficiari di sostegno pubblico si ridurrà, in un solo mese, a poco più di metà. Non è tutto, perché la stima diè persino ottimistica: 450mila, infatti, erano le domande arrivate al 7 ...

2024: sospensione dopo pochi mesi A cosa stare attenti2024: si avvicina il primo pagamento del sostegno che sostituisce il Reddito di Cittadinanza, insieme al ...... quindi, non ne possono fare domanda coloro che percepiscono l'di. Non cambiano neppure le modalità per farne richiesta: l'attribuzione della Carta Dedicata a te continuerà a ...