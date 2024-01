Asl Salerno | l’innovazione nonostante le difficoltà dell’emergenza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn una sanità che fa fatica a reperire i camici bianchi per coprire i turni di lavoro nei pronto soccorso, si respirava aria di orgoglio questa mattina nella sede del Serd ditra le prime in Italia ad attivare la nuova metodologia di impianti sottocutanei in grado di rilasciare un principio attivo per sei mesi ed aiutare così tossicodipendenti ormai stabilizzati ad uscire completamente fuori dal circolo della droga . Si tratta di quei pazienti in terapia con farmaci che devono assumere periodicamente e che invece, in questo modo, per sei mesi sono più autonomi . In una conferenza stampa questa mattina è stato illustrato il progetto che rientra in un programma sperimentale su base nazionale ma con il direttore generale dell’Asl di, Gennaro Sosto c’è stato anche occasione di parlare dei numeri dei pronto ...