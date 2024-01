Asili nido | posti in aumentoma non al Sud e nelle aree periferiche

Finalmente una buona notizia sul fronte dei servizi in Italia: nel 2021 sono saliti infatti a 28 i posti disponibili ...Nel suo amore per i cavalli ( è l'unico Sindaco in Italia che spende i soldi del Pnrr non per creare, ma per costruire un ippodromo ), il primo cittadino di Marsala, Massimo Grillo, non è più solo come prima. La città non ha apprezzato la sua decisione di investire le risorse pubbliche per ...L’ultimo, in ordine di tempo, è un ragazzino di 17 anni, colpito al gluteo destro probabilmente da una 7,65. Un avvertimento fra quelle strade di Anzio - litorale romano - dove ...L'obiettivo di copertura al 33% per gli asili nido è vicino: siamo al 28%. Lo rileva l'ultima analisi di Openpolis realizzata su dati Istat in collaborazione con la Fondazione con ...