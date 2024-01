Ascolti tv | ' Top Gun | Maverick' vince prime time martedì 16 gennaio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - La prima tv di 'Top Gun:' su Canale 5, è stata la trasmissione più seguita deldi162024, con 2.875.000 spettatori e il 18.2% di share. Al secondo posto, 'I fratelli De Filippo' su Rai1, con 1.881.000 spettatori e l'11.5% di share. Al terzo posto, testa a testa tra 'Le Iene' su Italia 1, con 1.306.000 spettatori e il 9.5% di share, e 'Di' su La7, con 1.326.000 spettatori e il 7.7% di share. A seguire, tra gli altridi: 'The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno' su Rai2 (1.033.000 spettatori, share 6.2%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (828.000 spettatori, share 5.7%), 'Avanti Popolo' su Rai3 (473.000 spettatori, share 2.9%), 'Un Natale principesco' su ...

Ascolti tv ieri 16 gennaio 2024: Canale 5 supera Rai1 con il film Top Gun: Maverick (18,2%) Canale 5 vince negli ascolti tv con il film Top Gun: Maverick , che ha incollato al video 2.875.000 spettatori pari al 18.2% di share. Segue Rai1 con il film I fratelli De Filippo con 1.881.000 spettatori pari all'11.5% ...Nel preserale 'L'Eredità' supera il 27%, nel mattina di Rai2 Fiorello ancora sopra il 20% ...Secondo posto in classifica per Rai 1, che con "I fratelli De Filippo" ha raggiunto 1.881.000 spettatori e l'11.5% di share. Numeri un po' deludenti per il primo canale, che ci ha abituato ad ascolti ...