Ascolti tv I fratelli De Filippo e Top Gun | chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di martedì 16 gennaio 2024

... madre di tre figlie, insegnante, responsabile nazionale per la pastorale studentesca dei... Spero che sui punti rimasti in sospeso o su cui non c'è larga convergenza siancora la gente ...Dopo gli allontanamenti selettivi di autorevoli professionisti, dopo il crollo degli, dopo ... quelle del Pd sono 'posizioni assurde - hanno scritto in una nota i capigruppi did'...I fatti risalgono al novembre scorso. Vittima un modicano che doveva loro dei soldi, pestato nel corso di una spedizione punitiva ...Al centro delle polemiche un servizio sulla commemorazione di Gioventù nazionale per i patrioti italiani, definita "apolitica".