Ascolti tv | i dati del 16 gennaio 2024

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Bene I fratelli De Filippo Nella serata di ieri, martedì 16, su Rai Uno, I fratelli De Filippo ha ottenuto 1.881.000 spettatori pari all’11.5%. Su Canale 5 la il film Top Gun: Maverick porta a casa 2.875.000 spettatori pari al 18.2%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno ha coinvolto 1.033.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia1 Le Iene ha registrato 1.306.000 spettatori pari al 9.5%. Su Rai3 Avanti Popolo si ferma a 473.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 828.000 spettatori (5.7%). Su La7 DiMartedì ha registrato 1.326.000 spettatori con il 7.7%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra I Fratelli De Filippo, fiction in onda su Rai 1 e il film Top Gun:Maverick, con Tom Cruise in onda su ...Ascolti tv 16 gennaio 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...