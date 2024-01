ASCOLTI TV 16 GENNAIO 2024 | VINCE TOP GUN MAVERICK 18 | 2% LA REPLICA DEI DE FILIPPO 11 | 5% | LE IENE 9 | 5% | THE FLOOR 6 | 2% | SALGONO LIORNI 27 | 1% E BONOLIS 21 | 7% | TG5 21 | 7% ANCORA AD UN PASSO DAL TG1 23 | 7%

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)TV 16· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3189 36.07 PT – 7187 34.43 24 H – 3479 39.35 PT – 8150 39.05 Tg1 Mattina + Tg1 – 399 9.59 + 398 11.50Tg1 – 1010 18.80UnoMattina – 1037 20.48Storie Italiane – 833 17.91Storie Italiane – 931 16.84È Sempre Mezzogiorno! – 1645 16.36Tg1 + Tg1 Ec. – 2980 22.31 + 2506 19.01Aspettando La Volta Buona – 1599 12.59La Volta Buona – 1516 14.38Il Paradiso delle Signore – 1717 18.39Pres. La Vita in Diretta – 1641 16.89La Vita in Diretta – 2180 18.93L’Eredità – 3407 22.56L’Eredità – 4913 27.11Tg1 – 4835 23.71Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4578 21.55 + 5257 24.71I Fratelli De– 1881 11.47Comm. – xGiovani – xOver – xPorta a Porta + Viva Rai2! – 373 6.50 + x Prima Pagina – 557 16.60Tg5 – 1232 22.90Mattino 5 News – 997 19.71 + 962 ...

...il 2024 con la prima data del suo 'Club Tour' all'Hiroshima Mon Amour di Torino giovedì 18. ... Anche glisono ottimi, raggiungendo più di 250.000 stream sulle piattaforme digitali a ...Glidella prima serata premiano Canale 5 il 162024: si vince con il film Top Gun mentre Rai 1 porta a casa un vero e proprio flop, un disastro per l'ammiraglia ...Schumann e Brahms nel programma del concerto dell'ensemble tedesco Trio Jean Paul, domani, 18 gennaio (ore 20.30), nel Teatro Sannazaro ... Questo nuovo concerto propone ulteriori ascolti scelti da ...Anticipazioni sulla serie tv Il Quinto Giorno The Swarm: le puntate del 17 gennaio 2024 in onda su Rai 2 in prima serata. Cast e trama.