ArteImpresa | sguardi al futuro | un ponte tra aziende e giovani artisti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il progetto è ideato da Lions Club Bergamo Host in collaborazione con Accademia di Belle Arti Carrara. Le opere in mostra fino al 18 gennaio all’ex Ateneo in Città Alta.

Slancio bresciano per ArteImpresa, la mostra-concorso per aziende e artisti (e studenti) quest'anno dedicata al tema delle “Energie del cambiamento: sguardi al futuro tra bellezza e sostenibilità” e ...L’ultimo e più rappresentativo atto della nona edizione di ArteImpresa è fissato per giovedì 11 gennaio alle 18.30, all’ex Ateneo di Scienze, Lettere e Arti a Bergamo, in Città Alta, dove verrà presen ...