Arrivano Carta cultura e Carta merito | la misura in Gazzetta

Il Bonus Cultura 18 App", introdotto nel 2016 per incentivare i ragazzi a investire in cultura, non verrà più offerto dal Governo. Il Bonus , che ... (orizzontescuola)

ladella cultura giovani e ladel merito. Il regolamento che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo dei due nuovi benefici previsti per legge è stato ...Le parole di Putina due mesi dalle presidenziali in programma a marzo e per le quali il dittatore russo ha deciso di puntare forte sulladella guerra. Ma anche all'indomani dell'...Delitti al Maniero Karlov è la nuova espansione di Magic: The Gathering: ecco tutte le novità del set in arrivo a febbraio!Un lungo e commosso applauso ha accolto questa mattina l'arrivo del giudice Alessandro Di Giacomo nel tribunale di Tempio Pausania. (ANSA) ...