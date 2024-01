Arrestato il fratellastro di Cassano | il motivo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La clamorosa notizia dell’arresto deldi Antonio, ex calciatore di Serie A, per furto Secondo quanto riportato da La7, sarebbe statoin queste ore a Bari Giovannidell’ex calciatore di Serie A. L’accusa per lui e la sua banda è di furto in appartamenti. Già negli scorsi mesi aldi Antonioerano stati sequestrati beni per circa un milione di euro, frutto di tutta una serie di attività illecite tra cui furti, ricettazioni, rapine ed estorsioni utilizzando anche la violenza e armi. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMP NEWS 24

Tra loro c'è anche Giovanni Cassano detto "u curt",del calciatore Antonio, con il quale non ha alcun rapporto. I reati sarebbero stati commessi tra le province di Bari e Barletta-Andria-Trani. Tra gli arrestati, anche Giovanni Cassano, fratellastro dell'ex calciatore Antonio Cassano. L'uomo, già detenuto per ... Associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione, tentata rapina in abitazione, furti di e su auto, ricettazione, falso e violazione della sorveglianza speciale. Sono questi i ...