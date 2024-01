Arrestato il fratellastro di Antonio Cassano | Giovanni “u ‘curt” vertice banda specializzata in furti in casa

Tra loro c'è anche Giovanni Cassano detto "u curt",del calciatore Antonio, con il quale non ha alcun rapporto.Qui scoprirà che Fikret è statoperché, dopo non aver trovato Demir in Siria, avrebbe ...fida dell'uomo e in più non nasconderà una certa gelosia nei confronti della moglie del. ...Associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione, tentata rapina in abitazione, furti di e su auto, ricettazione, falso e violazione ...Nell’operazione dei Carabinieri sono stati arrestati in otto, tra questi anche Giovanni Cassano (che non ha rapporti con l’ex calciatore). Tre sono finiti in ...