Arrestato fratello di Antonio Cassano | era in una banda di ladri d’appartamento

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un’operazione condotta dai carabinieri ha portato all’arresto di otto membri di unadedita a furti e rapine nelle province di Bari e Bat. Gli arrestati, tra cui figura Giovanni, fratellastro del noto calciatore, utilizzavano tecniche sofisticate per introdursi nelle abitazioni. Laera nota per il suo approccio metodico e organizzato, che prevedeva l’uso di travestimenti come parrucche da donna, mascherine antiCovid, cappellini e passamontagna per evitare di essere identificati. Tre membri della, compreso Giovanni, sono stati inviati in carcere, mentre gli altri cinque sono stati posti agli arresti domiciliari.è già detenuto per altri reati Secondo le informazioni fornite, Giovanni ...