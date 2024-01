Ardea | tagli al servizio di assistenza disabili | “rivolta” in Aula consiliare

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 17 gennaio 2024 – Si accendono gli animi inad, gremita di persone in “” che contestano la mancanza di ore di. Secondo quanto si apprende, infatti, ilavrebbe subito deiper mancanza di fondi e questo ha fatto infuriare i genitori presenti, arrivati a chiedere le dimissioni dei presenti. Nel corso della discussione, il consigliere Luca Vita ha dato disponibilità a votare per far riprendere il corretto funzionamento del. Insono presenti anche le operatrici che si occupano dell’, che si sono dichiarate preoccupate del “tragicoo delle ore dedicate ai ragazzi con ...