Arantxa Sanchez Vicario nei guai | condannata a due anni per frode

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Condanna perper l’ex tennista spagnola numero 1 del mondoe il suo ex marito. Il tribunale di Barcellona ha stabilito che la coppia ha occultato dei beni nel tentativo di evitare di pagare un debito multimilionario alla Banque de Luxembourg. La quattro volte vincitrice di prove del Grande Slam è stataa duedi prigione, ma è incensurata e non è finita dietro le sbarre. La 52enneha vinto in carriera gli Open di Francia nel 1989, 1994 e 1998 e gli US Open nel 1994. SportFace.