Apple apre ai link esterni di pagamento per le app negli Stati Uniti Ed Epic ricorre di nuovo in tribunale

Cosa succede adesso D'ora in avanti ogni volta che siWhatsapp, l'app viene chiusa ... Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad , ma anche su Mac e...Il titolo dicede l'1,9%, nonostante la notizia del sorpasso a Samsung in testa alla classifica annuale degli smartphone venduti; a pesare e' un'altra notizia, quella dei forti sconti offerti in Cina per ...Apple ha aggiornato le policy dell'App Store per specificare in che modo gli sviluppatori possono collegarsi a piattaforme di pagamento esterne. A riportarlo è il sito 9to5Mac, che specifica che ...La Corte Suprema ha costretto Apple ad accettare pagamenti di terze parti all'interno delle app, ma la commissione è spropositata ...