Appello di Beatrice | che piange al GF | “Chiedo scusa | è troppo”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Stamani i profili social del Grande Fratello hanno annunciato un premio per i veterani di questa edizione: “Dopo quattro lunghi mesi di “resistenza” nella Casa, ha deciso di premiare Anita,, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax“. Pare che i concorrenti siano stati in una spa, ma al loro ritorno c’è stata una reazione inaspettata,Luzzi ha fatto uned ha pianto. L’diLuzzi alla sua famiglia: “Mi dispiace per essere uscita proprio oggi”. Appena rientrata nella casa del Grande Fratellosi è rivolta in lacrime ai suoi familiari (oggi c’è stata la tumulazione del padre): “Vorrei fare unalla mia famiglia e ...

Luzzi , vista la delicatissima giornata, non l'ha presa bene scusandosi con la sua famiglia per l'accaduto: Vorrei fare unalla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere ...Parole che bocciavano senzala narrazione colpevolista sull'associazione mafiosa, ... L'informazione giudiziaria, aveva commentato invece l'avvocataSaldarini , coordinatrice della ...Beatrice Luzzi esce dalla Casa del Grande Fratello e si scusa con tutta la sua famiglia: il toccante motivo, ecco il video.Dopo l'euforia dei festeggiamenti per il suo 29esimo compleanno, Beatrice Valli torna a sfogarsi sui social ancora una volta. Oggi, però, l'influencer non sembrerebbe avercela ...