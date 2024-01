Appalti | è corsa al ribasso per salari e diritti Perché non si parla di ‘contrattazione di filiera’?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) di Michele Tamburelli* Non bisogna mai fare di tutt’erba un fascio, ma glie le terziarizzazioni generano situazioni ad alta intensità di irregolarità, dove anche aziende dall’immagine specchiata e dalla serietà indiscussa sono inciampate in questi anni. L’indagine della Procura della Repubblica di Milano, disposta dai pubblici ministeri Cavalleri e Storari, che ha indagato su presunte irregolarità per frode fiscale e caporalato del gruppo UPS, è solo l’ultima di quelle che che nel 2023 hanno colpito il mondo degli. Alcune delle grandi aziende della distribuzione organizzata e della logistica sono state costrette rapidamente a correre ai ripari. Ricordiamo, ad esempio, il caso di Esselunga, indagata nel giugno 2023 per frode fiscale sull’Iva in relazione a pratiche relative a presunte illiceità sull’utilizzo dei cosiddetti “serbatoi di ...