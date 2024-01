Appalti al Rione Terra di Pozzuoli | domani interrogatorio di garanzia per Figliolia

Un vero e proprio terremoto politico che si abbatte su Pozzuoli e non solo. Per gli appalti su Rione Terra , arrivano arresti e avvisi di garanzia ... (ilmattino)

Un vero e proprio terremoto politico che si abbatte su Pozzuoli e non solo. Per gli appalti su Rione Terra , arrivano arresti e avvisi di garanzia ... (ilmattino)

Un vero e proprio terremoto politico che si abbatte su Pozzuoli e non solo. Per gli appalti su Rione Terra , arrivano arresti e avvisi di garanzia ... (ilmattino)

Appalti per il restyling del Rione Terra : ci sono anche l’ex sindaco di Pozzuoli (Napoli) Vincenzo Figliolia e l’ex responsabile delle politiche ... (ildenaro)

Era tutto pronto per conquistare l?antica rocca di Pozzuoli . C?era un imprenditore, l?ex sindaco , un ex politico influente e finanche due dirigenti ... (ilmattino)

Al centro dell’inchiesta, che ha portato all’esecuzione di undici misure cautelari, presunte turbative nella gara per la concessione del Rione Terra ... (2anews)

Il riferimento è all'indagine della procura di Napoli sui presuntitruccati e la corruzione per l'affidamento di un resort sull'Antica rocca alTerra di Pozzuoli. 'È chiaro che il fatto ...Undici ordinanze, arrestati Oddati, Figliolia, l'imprenditoreL’imprenditore Salvatore Musella versava denaro «in maniera sistematica» e «sfacciata» all’ex dirigente nazionale del Pd Nicola Oddati non solo per aiutare l’impresa Cytec a ottenere la concessione ...L’inchiesta sugli appalti al Rione Terra di Pozzuoli, sfociata nell’esecuzione di 11 misure cautelari, è una partita scandita dal timer. E sullo sfondo emerge uno scontro tra gip e pm. Ma intanto, il ...