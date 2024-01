Anya Chalotra in Creature Commandos | interpreterà Circe

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nella serie animataci sarà anche, la Yennefer di The Witcher: la conferma arriva direttamente dal regista James Gunn e l’attrice, un’avversaria della supereroina Wonder Woman Ci sono nuovi aggiornamenti sulla serie tv, la serie che darà inizio al nuovo DCU. La notizia ci è stata data direttamente dal regista e capo del DCU, James Gunn. Nel cast vocale della serie animata ci sarà anche(qui trovi la sua filmografia completa), attrice diventata famosa per il ruolo di Yennefer di Vengerberg nella serie tv Netflix The Witcher. L’attrice darà la voce a, un’avversaria di Wonder Woman. La conferma arriva su Threads ...

Rispondendo a un fan su Thread, Gunn ha annunciato che la villain di Wonder Woman sarà doppiata da. " Sì. E ci sono altri personaggi interessanti nello show interpretati da altri ...non sarà pià ricordata come la Yennefer di The Witcher . L'attrice è stata ingaggiata per il ruolo di Circe , la villain di Wonder Woman, nella serie animata Creature Commandos . Sarà ...Sembra però che il ruolo di Anya Chalotra in Creature Commandos non sarà centrale. Gunn infatti ha detto che tutti i personaggi regolari sono già stati svelati nel 2023, ciò significa che il ...così come Anya Chalotra in quelli di Yennefer di Vengerberg. Nei nuovi episodi, inoltre, Joey Batey avrà il ruolo di Jaskier. Netflix descrive la quarta stagione di The Witcher così: Dopo gli eventi ...