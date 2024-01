Antonino Spinalbese riabbraccia la sua Luna Marì

Prima di partire per l’Argentina, Belen Rodriguez è stata coinvolta in un acceso scontro con il suo ex, Antonino Spinalbese , e ha minacciato ... (dailynews24)

Cosa succede ora fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ? Come sappiamo, lo scorso 26 dicembre i due hanno avuto un duro scontro per via della ... (donnapop)

Dopo le accese discussioni per la gestione di Luna Marì durante le vacanze i due ex si sono chiariti, il settimanale Chi: “Ora si ritrovano come due estranei” ...Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono incontrati per la prima volta dopo la tempesta delle scorse settimane ...