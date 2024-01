Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 17 Gennaio

La: Pia e Petra presto alla resa dei conti Per Petra si mette molto male . Con la partenza di Cruz le cose non saranno più le stesse . La donna perderà infatti l'appoggio e la ...Ecco in anteprima ledella puntata de La, in onda su Canale 5 mercoledì 17 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di ...La Promessa, anticipazioni di mercoledì 17 gennaio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mer ...Nuovo appuntamento con "Le iene", lo show di Italia 1 in onda oggi, 16 gennaio 2024, dalle 21.25. Condotta dalla coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni, anche questa edizione del programma ...