Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 17 Gennaio

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 gennaio 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 172024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Maria, lacerata dai suoi sentimenti contrastanti, decide di non andare a lavorare e fa preoccupare sia Vito che Matteo. Tullio regala un abito a Elvira per la cena con i suoi suoceri di quella sera e lei decide di indossarlo ma a modo suo. Intanto, Leonardo Crespi propone di ospitare la stilista inglese Mary Quant.Il...