Anoressia | Schillaci | “Finanzieremo anche nel 2024 il fondo speciale per le cure”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il ministro annuncia alla Camera lo stanziamento di 10 milioni, come nel 2023. “Poi entreranno in vigore i nuovi Livelli essenziali di assistenza e la copertura sarà strutturale, quindi non serviranno fondi straordinari”

